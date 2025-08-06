 Aller au contenu
Football
NFL

Les Eagles peuvent-ils répéter?

par 98.5 Sports

0:00
27:25

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2025 22:43

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Les Eagles, vainqueurs du Super Bowl. / AP/Charlie Riedel

Nous sommes en plein été, mais les camps préparatoires de la NFL sont déjà en cours.

Quelle équipe sera à surveiller? Les Eagles de Philadelphie peuvent-ils répéter? Qui pourrait causer une surprise?

Écoutez Martin St-Jean, animateur du balado Premier et les buts discuter des forces en présence avec l'animateur Jean-François Baril.

Les sujets discutés

  • Est-ce enfin l’année des Bills de Buffalo?
  • À quoi s'attendre des Ravens de Baltimore?
  • Joe Burrow sera-t-il capable d’emmener les Bengals en séries?
  • Que penser de Trevor Laurence à Jacksonville?
  • Que va-t-il se passer avec Aaron Rodgers à Pittsburgh?
  • Les Chiefs sauront-ils bien se reprendre ou est-ce la fin de leur règne?
  • Les grosses attentes des Broncos
  • Beaucoup de changements chez les Seahawks. Pour le meilleur ou pour le pire?
  • Les Lions ont perdu deux coordonnateurs durant la saison morte. Sont-ils toujours parmi les favoris de la Nationale?
  • Les Eagles ont-ils ce qu’il faut afin de conserver leur titre?
