Nous sommes en plein été, mais les camps préparatoires de la NFL sont déjà en cours.

Quelle équipe sera à surveiller? Les Eagles de Philadelphie peuvent-ils répéter? Qui pourrait causer une surprise?

Écoutez Martin St-Jean, animateur du balado Premier et les buts discuter des forces en présence avec l'animateur Jean-François Baril.

Les sujets discutés