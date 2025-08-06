Nous sommes en plein été, mais les camps préparatoires de la NFL sont déjà en cours.
Quelle équipe sera à surveiller? Les Eagles de Philadelphie peuvent-ils répéter? Qui pourrait causer une surprise?
Écoutez Martin St-Jean, animateur du balado Premier et les buts discuter des forces en présence avec l'animateur Jean-François Baril.
Les sujets discutés
- Est-ce enfin l’année des Bills de Buffalo?
- À quoi s'attendre des Ravens de Baltimore?
- Joe Burrow sera-t-il capable d’emmener les Bengals en séries?
- Que penser de Trevor Laurence à Jacksonville?
- Que va-t-il se passer avec Aaron Rodgers à Pittsburgh?
- Les Chiefs sauront-ils bien se reprendre ou est-ce la fin de leur règne?
- Les grosses attentes des Broncos
- Beaucoup de changements chez les Seahawks. Pour le meilleur ou pour le pire?
- Les Lions ont perdu deux coordonnateurs durant la saison morte. Sont-ils toujours parmi les favoris de la Nationale?
- Les Eagles ont-ils ce qu’il faut afin de conserver leur titre?