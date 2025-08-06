Le Ciff Jumping, vous connaissez? Il s'agit maintenant d'un sport fédéré et il y a un circuit bien organisé nommé Cliff Jumping Québec.
Écoutez Paul Caillé et Michael Foisy, fondateurs de Cliff Jumping Québec, parler de leur circuit et de leur sport avec l'animateur Jean-François Baril.
Les sujets discutés
- La participation de Michael Foisy aux championnats du monde à Singapour où il a atteint le 15ᵉ rang mondial;
- La peur, un élément essentiel du sport
- Comment les sessions de sauts sécurisées au Québec sont organisées
- Des formations de sécurité sont organisées