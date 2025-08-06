 Aller au contenu
Sports
Cliff Jumping Québec

«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy

par 98.5 Sports

0:00
9:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2025 21:09

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Paul Caillé et Michael Foisy. / Cogeco Média

Le Ciff Jumping, vous connaissez? Il s'agit maintenant d'un sport fédéré et il y a un circuit bien organisé nommé Cliff Jumping Québec.

Écoutez Paul Caillé et Michael Foisy, fondateurs de Cliff Jumping Québec, parler de leur circuit et de leur sport avec l'animateur Jean-François Baril.

Les sujets discutés

  • La participation de Michael Foisy aux championnats du monde à Singapour où il a atteint le 15ᵉ rang mondial;
  • La peur, un élément essentiel du sport
  • Comment les sessions de sauts sécurisées au Québec sont organisées
  • Des formations de sécurité sont organisées
