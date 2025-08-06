Justine Simard, une jeune athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, excelle dans les compétitions de Ninja Warrior, ayant accumulé environ 50 médailles d'or.
Elle a commencé à pratiquer ce sport à l'âge de six ans et s'entraîne intensivement, à la fois chez elle et dans des cours spécialisés.
Écoutez Justine Simard et ses parents au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Justine, 9 ans, aspire à participer un jour aux Jeux Olympiques où le Ninja Warrior sera inclus pour la première fois, et elle continue de s'entraîner pour atteindre cet objectif.
Les sujets discutés
- L'histoire derrière sa passion
- 50 médailles d'or à son actif
- Le Ninja Warrior demande de la concentration, ce qui l'aide à l'école
- Justine s'entraîne pour un jour aller aux Jeux olympiques
- Ses plus grandes rivales
- Les qualités de son entraîneur