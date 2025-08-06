 Aller au contenu
Sports
Compétitions de Ninja Warrior

Justine Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2025 20:43

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Justine Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
Justine Simard, sa mère et l'animateur Jean-François Baril. / Cogeco Média

Justine Simard, une jeune athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, excelle dans les compétitions de Ninja Warrior, ayant accumulé environ 50 médailles d'or.

Elle a commencé à pratiquer ce sport à l'âge de six ans et s'entraîne intensivement, à la fois chez elle et dans des cours spécialisés.

Écoutez Justine Simard et ses parents au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Justine, 9 ans, aspire à participer un jour aux Jeux Olympiques où le Ninja Warrior sera inclus pour la première fois, et elle continue de s'entraîner pour atteindre cet objectif.

Les sujets discutés

  • L'histoire derrière sa passion
  • 50 médailles d'or à son actif
  • Le Ninja Warrior demande de la concentration, ce qui l'aide à l'école
  • Justine s'entraîne pour un jour aller aux Jeux olympiques
  • Ses plus grandes rivales
  • Les qualités de son entraîneur
