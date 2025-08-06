Justine Simard, une jeune athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, excelle dans les compétitions de Ninja Warrior, ayant accumulé environ 50 médailles d'or.

Elle a commencé à pratiquer ce sport à l'âge de six ans et s'entraîne intensivement, à la fois chez elle et dans des cours spécialisés.

Écoutez Justine Simard et ses parents au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Justine, 9 ans, aspire à participer un jour aux Jeux Olympiques où le Ninja Warrior sera inclus pour la première fois, et elle continue de s'entraîner pour atteindre cet objectif.

