Résilience chez la famille Fernandez

Chez les Fernandez, le tennis est une affaire de famille. Leylah joue au sein du circuit de la WTA et son père, Jorge, est son entraîneur.

Et ce n'est pas toujours facile, surtout quand un autre membre de la famille vit des moments difficiles.

Écoutez Jorge Fernandez, le père et entraîneur de Leylah, discuter du quotidien de la famille et des défis professionnels et personnels de sa fille au micro de Meeker Guerrier.

Et si des gens ont critiqué les bas de Leylah sur le terrain ces derniers mois, il y avait une raison.

«Leylah n'abandonne jamais... Elle se donne à 100 %. Mais juste pour vous dire, c'est ma plus grande fille. On a trouvé une tumeur de 5 cm sur la superficie de son cerveau. Donc, on a passé à travers un moment incroyablement difficile: une chirurgie de plus de 14 h. Elle a été dans un stade de récupération pendant 14 jours.

«Ce n'est pas la fin du monde d'avoir huit défaites de suite en première ronde. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on doit peut-être s'imaginer. Et spécialement avec Leylah qui ne se plaint jamais. Jamais. Elle a jamais rien dit. Elle a toujours gardé ça dans sa tête.»