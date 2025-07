Cérémonie d'hommage national

Serge Grimaux est un promoteur de concerts et d'événements très accompli et expérimenté, qui a une carrière de plus de 40 ans. Originaire de Montréal, il a promu des milliers de prestations et travaillé avec certains des plus grands noms de la musique, dont les Rolling Stones, U2, Paul McCartney, David Bowie, Michael Jackson et Roger Waters.