Avec le réchauffement climatique, les épisodes de canicule seront de plus en plus fréquents et intenses au Québec.

À un point tel qu’en 2050, nous pourrions composer avec 50 épisodes de canicule sur 60 jours lors de la période estivale...

Écoutez Philippe Gachon, expert en hydroclimatologie, professeur à l'UQAM et chercheur depuis plus de 25 ans, discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.