Société
J'en reviens pas

«On manque de civisme sur les routes dans les quartiers»

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 décembre 2025 07:38

Avec

Caroline Legault
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Caroline Legault / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Caroline Legault, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«On manque de civisme sur les routes dans les quartiers. Je prends énormément de marche et les gens roulent vite. Là, c'est l'hiver, on devrait doubler de prudence. Hier, il y a eu de la pluie et on avait de la neige, donc ça donne de la gadoue. Je me suis fait arroser deux fois en l'espace de dix minutes. Et c'est mes voisins, c'est des gens du quartier.»

Caroline Legault

