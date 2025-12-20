J'en reviens pas

«On manque de civisme sur les routes dans les quartiers. Je prends énormément de marche et les gens roulent vite. Là, c'est l'hiver, on devrait doubler de prudence. Hier, il y a eu de la pluie et on avait de la neige, donc ça donne de la gadoue. Je me suis fait arroser deux fois en l'espace de dix minutes. Et c'est mes voisins, c'est des gens du quartier.»