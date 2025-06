Bilan de Recyc-Québec

«On fait du surplace. Nous, on n'est pas surpris, parce qu'il n'y a pas vraiment d'actions concrètes qui ont été menées depuis deux ans, soit depuis le dernier bilan. Donc, on s'attendait un peu à ces résultats-là. Les variations, on s'y attendait aussi. On a un peu réduit les matières envoyées à l'élimination parce qu'on a augmenté la collecte des matières organiques dans plusieurs municipalités. Donc, c'est sûr que ça a un petit peu diminué. On parle de 5 % globalement, mais c'est un peu décevant, parce qu'en environnement, comme on dit toujours, quand on n'avance pas, on recule.»