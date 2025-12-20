La semaine a été très mouvementée sur la scène politique provinciale. Quels en sont les principaux évènements?
Écoutez le quiz de Caroline Bertrand sur le sujet, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
Aussi dans cette revue de presse :
- Affaire Epstein : énormément d'éléments caviardés aussi dans ce qui a été rendu public.
- Des personnes déguisées en père Noël et lutins qui ont volé dans une épicerie pour donner les denrées aux gens défavorisés.
- PC Jolicoeur offre l'épicerie à 500 familles montréalaises