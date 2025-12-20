 Aller au contenu
Un petit quiz sur l'actualité politique provinciale de la semaine

par 98.5

Signé Lévesque

le 20 décembre 2025 07:40

Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand / Cogeco Média

La semaine a été très mouvementée sur la scène politique provinciale. Quels en sont les principaux évènements?

Écoutez le quiz de Caroline Bertrand sur le sujet, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Affaire Epstein : énormément d'éléments caviardés aussi dans ce qui a été rendu public.
  • Des personnes déguisées en père Noël et lutins qui ont volé dans une épicerie pour donner les denrées aux gens défavorisés.
  • PC Jolicoeur offre l'épicerie à 500 familles montréalaises 

