Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé que le pays allait atteindre le 2 % du PIB (produit intérieur brut) pour les dépenses militaires liées à l'OTAN.

Écoutez Dimitri Soudas commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

«Le Canada est en train d'opérer un virage historique en matière de défense», dit-il.

«Un: en rattrapant son retard au sein de l'OTAN. Deux: en modernisant ses capacités militaires, en soutenant son industrie nationale et en affirmant sa souveraineté non seulement dans un contexte mondial de plus en plus instable et compétitif, mais en affirmant sa souveraineté face à ce qui était son meilleur ami, son plus grand allié et le partenaire le plus fiable qui ne l'est plus.»