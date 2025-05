Les deux mains dans le plat de bonbons

«C'est le musée des horreurs en général au sein de presque tous les gouvernements. Et ça commence à me choquer de plus en plus parce que c'est devenu la norme. Un programme "A" avec un budget de 10 millions$, on va finir par dépenser 25 millions$. Un programme "B", avec un budget de 500 millions$, on va finir par dépenser 1,1 milliard$...»