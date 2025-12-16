Communiqué de la FAE sur la violence

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a récemment publié un communiqué dans lequel elle dénonce la violence dont sont victimes les enseignants dans l'école moderne.
Écoutez Luc Ferrandez aborder le sujet à l'occasion de son coup de gueule du mardi au micro de Patrick Lagacé.
«C'est du "spin" syndical à la planche. Puis ils ne s'en rendent même pas compte. C'est vrai qu'il y a de la violence et elle est sans doute en augmentation. Mais la façon dont a été fait le sondage, c'est de la pure manipulation. Mais là, ce n’est pas un sondage, c'est un appel à la dénonciation.»