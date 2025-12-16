Des règles pour les... buttes de neige

Les nouvelles recommandations émises par l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec (URASQ) concernant les buttes de neige dans les cours d'école font sourciller le chroniqueur Luc Ferrandez.

Ces directives, qui visent à limiter la hauteur des buttes, sont considérées par le chroniqueur comme une démarche qui va «à l'encontre de toutes les recommandations sur la santé».

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur souligne que ces recommandations sont contraires aux initiatives qui encouragent l'activité physique chez les enfants, comme le programme de Pierre Lavoie.