Permis de conduire obtenus illégalement

L'école de conduite Réflex de Verdun a permis à plusieurs élèves d'obtenir leur permis de conduite illégalement, avec l'aide d'un réseau criminel infiltré à la Société de l’assurance automobile du Québec.
C'est ce qu'a révélé mardi un article de La Presse sous la plume de Vincent Larouche.
«On fabriquait une fausse attestation comme quoi les gens avaient suivi les cours, on les emmenait passer leur examen théorique à une succursale de la SAAQ. Là, des complices aidaient à couper la file, puis à passer quand les bonnes personnes étaient en fonction à l'interne. À l'examen pratique, ils avaient un complice, un évaluateur de la SAAQ corrompu, qui s'arrangeait pour couper la ligne, puis passer avec le bon évaluateur. Et lui ne faisait pas la vraie évaluation. C'était garanti. Si vous payez, vous passez.»