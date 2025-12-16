Permis de conduire obtenus illégalement

L'école de conduite Réflex de Verdun a permis à plusieurs élèves d'obtenir leur permis de conduite illégalement, avec l'aide d'un réseau criminel infiltré à la Société de l’assurance automobile du Québec.

C'est ce qu'a révélé mardi un article de La Presse sous la plume de Vincent Larouche.

Écoutez le journaliste en discuter de son enquête au micro de Patrick Lagacé.