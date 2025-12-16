Comment être un bon citoyen avec une pensée critique? Le philosophe Normand Baillargeon et sa fille, la dramaturge Camille Santerre-Baillargeon, ont préparé un guide à cet effet: Citoyen-ne - un essai et un lexique pour la pensée critique.
Écoutez les coauteurs de cet ouvrage en discuter mardi, au micro de Patrick Lagacé.
«Je sens que, justement, on est de plus en plus face à de la désinformation. Je le vois autour de moi, même des gens brillants peuvent facilement se laisser prendre dans des pièges de complotisme ou partager des informations totalement fausses et qui ont des sources qui ne sont pas fiables. Donc, je pense que cet ouvrage-là est pertinent pour venir aider les personnes à se retrouver dans tout ça.»
«En ce moment, il y a un déclin très important de la lecture, la capacité de se concentrer sur des livres. C'est très troublant. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à ça et je ne vous cache pas que si j'avais de jeunes enfants en ce moment, je serais très inquiet. Il faut faire une éducation numérique. Je pense qu'on est rendu à ça. Et notre livre veut contribuer à ça.»