Comment être un bon citoyen avec une pensée critique? Le philosophe Normand Baillargeon et sa fille, la dramaturge Camille Santerre-Baillargeon, ont préparé un guide à cet effet: Citoyen-ne - un essai et un lexique pour la pensée critique.

Écoutez les coauteurs de cet ouvrage en discuter mardi, au micro de Patrick Lagacé.