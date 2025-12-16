Éviter le stress

L’approche du temps des fêtes peut représenter un moment de stress pour de nombreux parents qui souhaitent rendre le moment magique pour leurs enfants.
Écoutez la Dre Karina Poliquin, pédiatre au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières et moniteur clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en discuter mardi au micro de Patrick Lagacé.
«Il faut s'enlever de la culpabilité et vouloir en faire tellement, de créer dix traditions de Noël, d'avoir le pyjama parfait, la séance photographique envoyée à toute la famille, de visiter tout le monde, même si on est une famille reconstituée. Faut y aller une étape à la fois. Il faut fractionner, puis il faut déléguer. Il faut éviter de s'étourdir pour ne pas arriver au temps des fêtes brûlé.»