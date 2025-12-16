 Aller au contenu
Société
Faux investissement

Arnaque en ligne et IA: les fraudeurs utilisent l'image de Luc Poirier

par 98.5

0:00
3:32

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 09:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Arnaque en ligne et IA: les fraudeurs utilisent l'image de Luc Poirier
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'homme d'affaires Luc Poirier est la plus récente victime d'une arnaque utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour créer de fausses publicités.

Les fraudeurs ont utilisé son image et sa voix pour promouvoir un programme d'investissement frauduleux, le tout circulant sur les géants du Web.

Cette arnaque fait écho à d'autres cas où des personnalités québécoises, comme Marie-Claude Barrette, ont vu leur image utilisée pour vendre toutes sortes de produits.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Vivez-vous un épuisement des fêtes?
Radio textos
Vivez-vous un épuisement des fêtes?
0:00
15:02
«Le Canada, à mon avis, est next dans tout ça» -Dr Lior Bibas
Lagacé le matin
«Le Canada, à mon avis, est next dans tout ça» -Dr Lior Bibas
0:00
6:41

