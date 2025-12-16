Faux investissement

L'homme d'affaires Luc Poirier est la plus récente victime d'une arnaque utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour créer de fausses publicités.

Les fraudeurs ont utilisé son image et sa voix pour promouvoir un programme d'investissement frauduleux, le tout circulant sur les géants du Web.

Cette arnaque fait écho à d'autres cas où des personnalités québécoises, comme Marie-Claude Barrette, ont vu leur image utilisée pour vendre toutes sortes de produits.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.