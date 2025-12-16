Touchant témoignage

Emmanuel Boucher a vécu cinq ans dans la rue à Montréal après avoir perdu son logement en 2020. Aujourd'hui, il témoigne de cette dure réalité après avoir récemment obtenu un appartement.

Il se livre sur son expérience et la difficulté de vivre en marge de la société.

Emmanuel Boucher rapporte que la vie dans la rue se résume à une survie quotidienne, où le froid, le manque de ressources et le jugement des autres sont omniprésents.

Il a notamment vécu sur Notre-Dame, où il était souvent la cible de quolibets et de klaxons de la part d'automobilistes.

Écoutez le touchant et inspirant témoignage d'Emmanuel Boucher, mardi, à Lagacé le matin.