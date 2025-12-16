 Aller au contenu
Société
Touchant témoignage

De la tente à l'appartement: le quotidien de l'ex-itinérant Emmanuel Boucher

par 98.5

0:00
16:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 07:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Emmanuel Boucher a vécu cinq ans dans la rue à Montréal après avoir perdu son logement en 2020. Aujourd'hui, il témoigne de cette dure réalité. / Apiwan / Adobe Stock

Emmanuel Boucher a vécu cinq ans dans la rue à Montréal après avoir perdu son logement en 2020. Aujourd'hui, il témoigne de cette dure réalité après avoir récemment obtenu un appartement.

Il se livre sur son expérience et la difficulté de vivre en marge de la société.

Emmanuel Boucher rapporte que la vie dans la rue se résume à une survie quotidienne, où le froid, le manque de ressources et le jugement des autres sont omniprésents. 

Il a notamment vécu sur Notre-Dame, où il était souvent la cible de quolibets et de klaxons de la part d'automobilistes.

Écoutez le touchant et inspirant témoignage d'Emmanuel Boucher, mardi, à Lagacé le matin.

«L'itinérance, c'est pas juste le malade mental, c'est pas juste celui qui a divers problèmes, c'est tout le monde calvaire. Donc les petits jugements, à un moment donné, c'est bien le fun dans ton char, les vitres fermées, mais garde-les pour toi...»

Emmanuel Boucher

