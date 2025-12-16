 Aller au contenu
Union réciproque d’assurance scolaire du Québec

Règles pour les buttes: «Il y a quelque chose de fou dans cette directive»

Lagacé le matin

le 16 décembre 2025 08:38

Patrick Lagacé
Règles pour les buttes: «Il y a quelque chose de fou dans cette directive»
Les buttes de neige sur lesquelles les enfants du Centre de services scolaire des Chênes s'amusent font maintenant face à des règles strictes / Kadmy / Adobe Stock

Les buttes de neige sur lesquelles les enfants du Centre de services scolaire des Chênes s'amusent font maintenant face à des règles strictes: pas plus haute que trois mètres et pas d'inclinaison de plus de 25%.

C'est ce que recommande aux écoles l’Union réciproque d’assurance scolaire du Québec, souligne mardi un article du Journal de Montréal. 

Écoutez Sylvain Mallette, l'ancien président de la Fédération autonome de l'enseignement de 2008 à 2022, discuter de ces règles qu'il trouve exagérées au micro de Patrick Lagacé.

«Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est comment avons-nous fait, nous qui sommes quand même un peu plus âgés, pour survivre à ces années-là qui semblent avoir été particulièrement dangereuses? Il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend pas la dynamique d'une école primaire. Il y a quelque chose de complètement fou dans cette directive-là.»

Sylvain Mallette

