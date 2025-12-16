Les buttes de neige sur lesquelles les enfants du Centre de services scolaire des Chênes s'amusent font maintenant face à des règles strictes: pas plus haute que trois mètres et pas d'inclinaison de plus de 25%.

C'est ce que recommande aux écoles l’Union réciproque d’assurance scolaire du Québec, souligne mardi un article du Journal de Montréal.

Écoutez Sylvain Mallette, l'ancien président de la Fédération autonome de l'enseignement de 2008 à 2022, discuter de ces règles qu'il trouve exagérées au micro de Patrick Lagacé.