Web-série culinaire en quatre épisodes

«J'apprends beaucoup sur la cuisine et sur l'alimentation en général, en voyageant sur la culture culinaire. On s'entend qu'en Amérique du Nord, on a une très jeune culture culinaire et on n'est pas exemplaire. [...] Et j'apprends beaucoup sur le partage, sur les repas, sur la façon de cuisiner. Et la cuisine marocaine est une cuisine de partage, une cuisine où on ralentit et une cuisine encore très maison, très peu industrialisée.»