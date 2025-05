Cri du cœur de travailleuses du réseau public

Des travailleuses du réseau public lancent un cri du cœur : elles s’opposent fermement à la sous-traitance et à la tarification du soutien à domicile que prévoit la future politique du gouvernement.

Ces auxiliaires aux services de santé et sociaux veulent plutôt bâtir un système public, universel et gratuit, centré sur la stabilité, la dignité et l'efficacité.

Selon elles, investir dans leurs services, ce n’est pas une dépense : c’est la clé pour soulager le réseau de la santé.

Écoutez Alexandra Charland, auxiliaire aux services de santé et sociaux du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.