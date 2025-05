Alexandre Tagliani et Mario Langlois discutent des performances récentes en Formule 1, mettant en lumière la compétitivité des qualifications et les courses, notamment le Grand Prix de Miami où McLaren a dominé grâce à Lando Norris et Oscar Piastri.

«C'est super divertissant d'écouter les courses, mais pas juste les courses: les qualifications. Ce qu'on retient depuis le début de l'année, c'est les temps, à quel point ils sont près les uns des autres. Entre le premier et le deuxième, en fin de semaine, il y avait 6/10 qui séparaient huit pilotes. C'est du jamais vu en Formule un!», note Alexandre Tagliani.

«En qualifications, c'est des spectacles incroyables. Et puis, pour ce qui est des courses, tu as un Verstappen qui a une voiture qui n'est pas nécessairement la plus rapide du plateau, mais il conduit de main de maître. Tu as les deux McLaren qui sont assis sur des voitures qui sont vraiment formidables, surtout en configuration course. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dominé le Grand Prix de Miami.»

