Table ronde avenir des Canadiens

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont vidé leurs casiers, vendredi à Brossard.

L'animateur Mario Langlois nous propose donc une table ronde tournée vers l'avenir de l'équipe avec:

Dany Dubé, l'analyste des matchs des Canadiens au réseau Cogeco

Jeremy Filosa, journaliste sportif au réseau Cogeco

Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, journalistes affectés à la couvertures des Canadiens pour La Presse

Qu'est-ce qui a retenu leur attention vendredi matin?

Guillaume Lefrançois, sur David Savard: «Il a été très, très, très généreux de son temps. Il est revenu sur les dernières années, sur son passage à Montréal, le fait d'avoir fini sa carrière contre Pierre-Luc Dubois, et la façon dont il a été traité à la toute fin également. C'est beau.»

Jeremy Filosa, sur le vestiaire des Canadiens: «Le vestiaire des Canadiens, présentement, c'est un des plus agréables que j'ai eu à côtoyer depuis bien longtemps. En 26 ans, on a eu des vestiaires où il y avait des gars pas trop vaillants à l'extérieur de la patinoire, même sur la patinoire. On a eu des années où on a eu des gars qui étaient hostiles aux médias ou qui n'étaient pas très accueillants.»

Dany Dubé, avec le départ de Savard et la perte potentielle d'Armia et de Dvorak: «La saison prochaine, l'enjeu majeur sera le désavantage numérique.»

Simon-Olivier Lorange: «J'ai senti beaucoup d'optimisme, mais Mike Matheson a carrément dit que l'année prochaine, ça va être plus difficile. Il dit: ''Là, ce qu'on a fait, c'est bien, mais si on pense que ce qu'on a fait, ça va être assez, on va manquer les séries pour le recommencer.''