Le hockey des Canadiens

Le Canadien de Montréal s’apprête à affronter les Penguins à Pittsburgh après une victoire convaincante de 4-0 marquée par le premier blanchissage en carrière de Jacob Fowler.

À 21 ans, Fowler devient le deuxième plus jeune gardien de l'histoire du club à réaliser cet exploit.

En parallèle, la gestion de Samuel Montembeault soulève des questions : alors qu'il devait rejoindre l'équipe, la direction l'a finalement renvoyé à Montréal pour s'entraîner avec Marco Marciano.

Avec l'absence de Jake Evans, Owen Beck et le rappelé Samuel Blais devront solidifier l'alignement pour amorcer un périple crucial de sept matchs à l'étranger.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Penguins, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.