Sur la rue Williams, à Montréal

«L'année dernière, après un an d'ouverture, on nous a annoncé qu'on allait refaire la rue au complet. Chose qui n'était pas plus mal parce qu'en effet, il y avait beaucoup de dégâts sur la rue Williams. Donc on a fermé la rue environ deux semaines pour rénover le bitume, on a bloqué les accès, etc. On a des clients qui ne pouvaient pas se trouver de stationnement, ne pouvait pas accéder aux commerces comme il le faut, c'était le bordel. Et puis là, cette année, on vient de recevoir des documents. Nous annonçons que de mars à août, fin août, on refait la rue au complet au niveau des canalisations.»