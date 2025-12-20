Immigration : «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»

La chroniqueuse Myriam Ségal estime qu'en matière d’immigration, la Ville de Québec est victime de Montréal et de Laval, alors que le gouvernement provincial a décidé de mettre fin au programme d'expérience québécoise (PEQ).
Écoutez-la s'exprimer sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Le gouvernement dit qu'il n'est pas capable de franciser les immigrants à Montréal et Laval. Donc, son choix, c'est de dire que ceux qui sont rentrés par le PEC à Montréal et Laval, ce n’est pas sûr qu'on leur donne la résidence permanente. Les autres, on veut les accepter. Le gouvernement fédéral, pendant ce temps-là, se dit que ses électeurs sont à Montréal et Laval. Donc, pas question de les maganer. On est dans quelque chose de très inhumain comme chicane fédérale-provinciale.»