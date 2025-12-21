L'affaire Epstein continue de faire couler beaucoup d'ancres alors que seule une partie des documents concernant ce dossier, que le département de la Justice américaine devait rendre publics d'ici vendredi, a été dévoilée.
Écoutez le journaliste Stéphane Boucher en discuter dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«La publication de l'ensemble des documents saisis dans le cadre de l'enquête criminelle Epstein devait permettre de dévoiler les noms de personnalités publiques qui ont peut-être agressé des jeunes filles ou, dans certains cas, les disculper, parce que des noms ont circulé. Donc, au lieu de répondre à ces questions là, depuis vendredi, il y en a beaucoup d'autres questions qui sont soulevées.»