L'affaire Epstein continue de faire couler beaucoup d'ancres alors que seule une partie des documents concernant ce dossier, que le département de la Justice américaine devait rendre publics d'ici vendredi, a été dévoilée.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher en discuter dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.