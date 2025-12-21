 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Affaire Epstein : «Au lieu de répondre aux questions, d'autres sont soulevées»

par 98.5

0:00
4:04

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 07:29

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Affaire Epstein : «Au lieu de répondre aux questions, d'autres sont soulevées»
L'affaire Epstein continue de faire couler beaucoup d'ancres alors que seule une partie des documents concernant ce dossier, que le ministère de la Justice devait rendre publics d'ici vendredi, a été dévoilée. / U.S. Department of Justice via AP / AP Third Party

L'affaire Epstein continue de faire couler beaucoup d'ancres alors que seule une partie des documents concernant ce dossier, que le département de la Justice américaine devait rendre publics d'ici vendredi, a été dévoilée.

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher en discuter dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.

«La publication de l'ensemble des documents saisis dans le cadre de l'enquête criminelle Epstein devait permettre de dévoiler les noms de personnalités publiques qui ont peut-être agressé des jeunes filles ou, dans certains cas, les disculper, parce que des noms ont circulé. Donc, au lieu de répondre à ces questions là, depuis vendredi, il y en a beaucoup d'autres questions qui sont soulevées.»

Stéphane Boucher

Vous aimerez aussi

Immigration: «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
Signé Lévesque
Immigration: «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
0:00
8:38
Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»
Signé Lévesque
Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»
0:00
7:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Gestion de l’immigration en Europe: «C’est une question de leadership»
Rattrapage
Pression sur plusieurs pays
Gestion de l’immigration en Europe: «C’est une question de leadership»
Dubois biographie symphonique : «Je trouve ce projet exceptionnel»
Rattrapage
Chronique culturelle
Dubois biographie symphonique : «Je trouve ce projet exceptionnel»
«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»
Rattrapage
Victoire 4-0 face aux Penguins
«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»
Dermatose bovine : les agriculteurs en colère bloquent les routes
Rattrapage
Chronique française
Dermatose bovine : les agriculteurs en colère bloquent les routes
Une initiative à Gatineau pour échanger les jouets de ses enfants
Rattrapage
Événements Troc de jouet
Une initiative à Gatineau pour échanger les jouets de ses enfants
Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»
Rattrapage
J'en reviens pas
Trump veut fermer le Centre de Boulder : «Ça passe presque inaperçu»
Quelles sont les chansons de Noël avec le plus de versions différentes?
Rattrapage
Temps des Fêtes
Quelles sont les chansons de Noël avec le plus de versions différentes?
Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
Rattrapage
Patrimoine alimentaire des Fêtes
Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
Immigration: «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
Rattrapage
Signé Lévesque
Immigration: «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
Rattrapage
Suggestions
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire
Rattrapage
Acquisition de Danault contre un choix de 2e ronde
«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire
Risques d'incendie: remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Rattrapage
Action collective autorisée
Risques d'incendie: remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Quelques séries à rattraper pendant le temps des Fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques séries à rattraper pendant le temps des Fêtes
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans
Rattrapage
Tour du Québec
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans