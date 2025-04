Décès du pape François

«C'est vrai que pour toutes sortes de raisons, on s'est éloigné de la religion. Mais ce pape, contrairement même à Jean-Paul II et définitivement contrairement à Benoît XVI, il a, je pense, réussi à transcender son institution. Il était plus grand que l'institution. C'est un peu comme le Dalaï-lama, il est au-delà de la question du bouddhisme. C'est lui qu'on aime, on aime ce qu'il dit. Je pense que ce pape, c'est la même chose. On oublie parfois qu'il représente l'Église catholique et il touche les gens au-delà de ça.»