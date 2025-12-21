Événements Troc de jouet

Quelques fois par année, les bénévoles de l'organisme Troc de Jouets s’activent pour inspecter, trier et présenter les jouets donnés par les familles participantes, qui, à leur tour, pourront choisir gratuitement de nouveaux biens de secondes-mains.

Écoutez Adrina Motino, présidente de l'organisme et fondatrice des événements Troc de jouets à Gatineau, discuter de cette initiative à succès, dimanche, au micro de Denis Lévesque.