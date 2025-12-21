Événements Troc de jouet

Quelques fois par année, les bénévoles de l'organisme Troc de Jouets s’activent pour inspecter, trier et présenter les jouets donnés par les familles participantes, qui, à leur tour, pourront choisir gratuitement de nouveaux biens de secondes-mains.
Écoutez Adrina Motino, présidente de l'organisme et fondatrice des événements Troc de jouets à Gatineau, discuter de cette initiative à succès, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je me suis dit : pourquoi il n’y a pas un endroit où je peux apporter tous les jouets que mes enfants n'utilisent plus, les donner, et en prendre le même nombre adapté à leur âge. Donc, il a fallu que je l'invente. En entendant parler d'un troc de vêtements, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas ça avec les jouets?»