Danièle Henkel au Club du dimanche

«Ma mère m'a toujours enseigné à regarder mon potentiel et non pas vivre à travers les difficultés qu'elle a vécues. Elle m'a appris la générosité. Elle m'a appris à croire en moi, et que, quand on tombe, la seule chose à faire c'est se relever. Ça, c'est resté. Ma mère est omniprésente en fin de compte. Elle vit à travers moi. Je lui parle tout le temps et quelquefois je sens qu'elle me gronde des fois.»