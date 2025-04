Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine

«Quand on entend ça dans la bouche d'un leader d'un pays agresseur qui bombarde l'Ukraine depuis trois ans, c'est ironie. Et l'Ukraine avait accepté il y a plus d'un mois un cessez-le-feu sans condition et total en vue des efforts diplomatiques de Donald Trump, et la Russie n'a jamais montré la volonté de suivre ce cessez-le-feu. Donc, aujourd'hui, décréter 30 heures de calme, c'est du cynisme pur. D'autant plus que ce n'était pas du tout respecté.»