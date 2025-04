Les électeurs de 65 ans et plus ont-elles trop de pouvoir aux élections?

Alors que les 65 ans et plus représenteront bientôt un quart de la population québécoise, leur poids électoral et leurs préférences budgétaires influencent de plus en plus les choix politiques des gouvernements. Résultat? Une pression croissante sur les finances publiques, un recul des investissements à long terme et un fossé générationnel qui alimente le cynisme politique chez les jeunes.

Un article du Devoir s'est d'ailleurs penché sur le sujet.

Écoutez Lambert Drainville, créateur de contenu, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.