Ravy Por, associée en intelligence artificielle chez Deloitte et auteure du livre Coder son destin, partage son histoire de vie marquée par les origines cambodgiennes de ses parents, réfugiés du génocide, et leur adaptation au Québec.

Écoutez Ravy Por parler de son enfance dans la ville de Québec et de son parcours académique et professionnel.

Cette dernière souligne son expertise en mathématiques et son engagement dans divers conseils d'administration, tels que la Caisse de dépôt et placement et le ministère de la Cybersécurité et du numérique.

Ravy Por met également en avant l'importance de l'éducation en intelligence artificielle à travers son organisme à but non lucratif, Héros de chez nous, et encourage l'empowerment des femmes dans les sphères professionnelles et technologiques.