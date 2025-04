Too Good To Go en partenariat avec Super C

Seriez-vous prêts à acheter votre nourriture à l’aveuglette? C'est ce que propose l’application Too Good To Go, qui annonce des paniers surprises au tiers du prix grâce à un partenariat avec Super C.

Écoutez Nicolas Dot, gestionnaire relations publiques chez Too Good To Go Canada, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.