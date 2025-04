Donald Trump de plus en plus entouré de complotistes

«Laura Loomer, c'est aussi elle qui serait à l'origine de la rumeur que les Haïtiens à Springfield, dans l'Ohio, mangeaient des chats et des chiens qui avaient été ensuite reprise le lendemain par Donald Trump. Donc on voit qu'il y a potentiellement des influences qui peuvent se produire. Et ce n’est pas la seule. Si on regarde les dernières nominations au gouvernement Trump, on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes qui sont en position de pouvoir appartiennent à des cercles soit conspirationnistes ou sont sympathisants à des idées conspirationnistes.»