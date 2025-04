Tarifs imposés par les États-Unis

«À propos du Canada, il a dit que les États-Unis avaient tellement payé pour le Canada depuis ces dernières années et que les droits de douane que les États-Unis imposaient au Canada étaient d'environ 2,8 %, alors que le Canada a imposé des droits de douane de 200 à 300 %... Et donc, il a dit, désormais, on va être intelligents et on va être encore plus riches. On ne va pas se laisser faire. Il a notamment déclaré: ''Nous ne pouvons pas payer le déficit du Canada ou du Mexique''».