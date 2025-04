Droits de télédiffusion en français

«Donc ça veut dire que ça regarde très, très bien pour Montréal, Toronto et Vancouver. C'est sûr qu'Edmonton, Ottawa, Winnipeg et Calgary vont en profiter, mais beaucoup moins qu'à Montréal. Donc on devrait s'attendre à une augmentation, si on peut dire, des inégalités de revenus à travers le Canada. On annonce déjà des plafonds salariaux de 100, 115 millions de dollars américains dans quelques années. Donc, je commence à me demander comment les petits marchés vont réussir à survivre»