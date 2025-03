La commission

« En l'espace de cinq ans, on aurait à peu près doublé la part modale du vélo dans les quartiers les plus centraux. Elle atteindrait environ 14 à 15 %. Les pistes cyclables, ça en prend plus. On voit que là où on en met, les citoyens et citoyennes les utilisent. Équiterre a sorti une évaluation du nombre de trajets en auto qui pourraient être transférés vers le vélo. Nous, on a demandé à des étudiants de se pencher sur le cas du vélo cargo électrique. Ils sont arrivés à la conclusion que c'est plus de 46 % des déplacements qui pourraient être transférés vers les vélos cargo.»