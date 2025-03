Comment garder espoir dans un monde en crise?

«En accueillant la vulnérabilité, en prenant conscience des difficultés, on arrive ensemble à identifier des moyens. Énormément de livres de psychologie populaire vont dans le sens de comment prendre soin de soi, mais uniquement dans la perspective individuelle. Donc, si je suis bien, si je me coupe de l'actualité, je vais être super heureux. Mais on ne peut plus penser seulement de manière individuelle. On fait face à une menace, puis, pour la combattre, on va la combattre en prenant soin des autres.»