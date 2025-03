Abonnements qui s'empilent

«Il faut s'abonner par mois ou par année. Et le modèle économique de l'économie de l'abonnement profite de plein d'affaires, notamment le fait qu'on les empile, puis on ne s'en rend pas compte. Mais à force de payer 10 $ à gauche à droite, on paye 100 $. Et c'est un renouvellement automatique. Il y a des services qu'on n'utilise plus, qu'on paye encore et là, pouf, on paye vraiment cher pour rien.»