Revue de presse

«Les libéraux étaient à 16 % des intentions de vote et le plus récent sondage met les libéraux à 42 %. C'est une remontée exceptionnelle. Évidemment, c'est causé par la guerre commerciale et Donald Trump. Au début, Pierre Poilievre était complètement absent. Il ne s'est pas érigé en chef d'État. Il avait un ton un peu plus agressif, mais là, ce dont on a surtout besoin c'est d'un gouvernement majoritaire, ne serait-ce que pour l'image. On a besoin d'un premier ministre qui a un mandat fort et clair.»