Premier voyage de Carney en Europe

Le nouveau premier ministre canadien Mark Carney a fait un voyage éclair en France et au Royaume Uni pour réaffirmer l’importance des liens et des partenariats potentiels entre le Canada, ces deux pays et l’Europe en général.

Une bonne idée?

«Je trouve que c'est une excellente idée», assure Michèle Boisvert, au micro de Philippe Cantin.

«Combien de fois a-t-on dit le Canada est isolé. Il faut aller se chercher des alliés, d'autant plus que l'Union européenne est aussi menacée de tarifs. Et ça envoie un message à Trump, aussi. On se fait des alliés et peut être, j'espère, que ça va déboucher sur de plus grands échanges commerciaux, de plus grands échanges sur la défense, de plus grandes alliances et de partenariats.»

