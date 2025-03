Cancer colorectal : quels sont les facteurs de risque?

«On suspecte des causes qui sont dites environnementales. On parle de la nutrition, de la pollution, etc. Mais il faut comprendre que les cancers viennent à cause de l'inflammation chronique. Le corps a un mode d'inflammation qui peut être causé par la cigarette, l'alcool, etc. Le corps régénère ses cellules, puis là, il y a des risques de transformation en cancer. Donc c'est pour ça qu'on pense que les causes environnementales peuvent avoir un effet.»