Stratégie face à Trump : ignorer ou répliquer?

«Plus on répond, plus il s'acharne. Alors je pense qu'il faut laisser aller. On a des raisons de croire qu'aux États-Unis, son idée ne fait pas la majorité. Alors, moi, je limiterai les visites. J'apporterais un petit peu plus la position de la présidente mexicaine, qui n'a pas mis les pieds encore aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump et qui reste dans sa capitale forte de son pays, qui fait des déclarations posées. Et pourtant, on a l'impression qu'il parle moins du Mexique. Il parle plus du Canada, mais c'est parce qu'on a beaucoup mordu à l'hameçon.»