De nouvelles règles pour un long séjour aux É-U

«À défaut de s'enregistrer à l'intérieur des délais, on peut s'exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ et jusqu'à 180 jours en prison. Si on est enregistré, on doit aussi avoir en tout temps une copie de cet enregistrement-là. Et si on ne l'a pas sur sa personne et qu'on se fait coincer, on peut être exposé à une amende pouvant aller à 5 000 $ et jusqu'à 30 jours d'emprisonnement. Nous sommes désormais considérés comme des envahisseurs en sol américain.»