Nouveau logiciel fédéral

«Nos gouvernements nous ont habitués, avec leurs appels d'offres, de créer de quelques petits soucis: ArriveCAN, SAAQclic, et surtout quand ça concerne le domaine informatique. Est-ce qu'on peut parler d'un fiasco pour l'instant? Peut-être non, mais on est très très, très inquiet. [...] Nos experts sont ignorés par les consultants; chaque semaine, la formation change. [...] et on s'est aperçu que le nouveau système Cúram ne parle pas à l'ancien système. Ce qui nous préoccupe le plus, avec les montants erronés: est-ce que nos gens d'un certain âge seront capables de réagir?»