Taxer les plus fortunés?

«Ça a pourtant l'air d'une solution magique pour bien du monde: on taxe les plus riches et ça équilibre le budget. Là, présentement, on a vraiment besoin de faire des choix. On est en période de coupures, mais si on veut investir plus, une autre solution c'est d'augmenter les revenus. Alors l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques, propose un nouvel impôt sur le patrimoine qu'on appelle le NIP.»