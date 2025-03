Les Roses de Montréal

«On le sait, on a beaucoup de jeunes hommes qui pratiquent tout plein de sports d'équipe, mais beaucoup moins de jeunes femmes et encore moins de sport professionnel féminin d'équipe. Et il y a tellement d'apprentissages qui se font dans le sport d'équipe. Et on voit la corrélation entre ces apprentissages-là au secondaire, cégep et université, et la place que ces femmes-là vont prendre dans le monde des affaires par la suite. Et donc, pour moi, ce lien, c'est par entrepreneuriat. Ça peut paraître loin, et pourtant, c'est tellement névralgique.»