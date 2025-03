Les impacts des tarifs aux États-Unis

Les États-Unis vont-ils reculer sur les tarifs douaniers envers le Canada et les États-Unis? Et quels seront les effets de ces tarifs sur les Américains et leurs élus?

Écoutez Valérie Beaudoin et Philippe Cantin commenter les plus récents développements dans le dossier des tarifs douaniers américains envers le Canada et le Mexique.

«Ce n'est pas parce que le président est républicain que les gouverneurs républicains et les élus républicains vont être heureux des tarifs, parce que selon leur circonscription ou l'État qu'ils dirigent, on a des enjeux qui sont différents. Et il y a des États qui sont voisins du Canada qui vont avoir un impact, parce qu'il y a des entreprises où la chaîne d'approvisionnement est presque fusionnelle», dit-elle.

Et qu'en est-il des impacts sur les électeurs américains et les élus républicains?