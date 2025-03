Le Québec maintenant

«Vous pouvez cuisiner comme au restaurant avec le livre. On a vraiment voulu honorer nos recettes, les garder les plus standardisées possibles. Dans le fond, on n'a pas fait de déviation, on n'a pas sous-estimé les gens à la maison. On a vraiment confiance aux gens qui achètent notre livre et qui savent quand même cuisiner un peu. Donc on vous a donné les vraies quantités, les vraies recettes.»